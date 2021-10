Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Guenon – par Pierre-Antoine Brossaud & Alain Pierre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Guenon – par Pierre-Antoine Brossaud & Alain Pierre Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 9 décembre 2021, Nantes. 2021-12-09

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Lecture musicale. Cette rencontre est consacrée à la découverte du dernier ouvrage de Pierre-Antoine Brossaud : “Guenon”. Au collège, on la traite de guenon. Parce qu’elle est grosse, Manon, cette bonne élève de 3e effacée, ne trouve sa place nulle part. Alors, elle nous raconte d’une petite voix bouleversante comment elle fait pour survivre dans la communauté des ados, le harcèlement quotidien, sa solitude, mais aussi son admiration pour sa cousine parfaite, sa rencontre avec un garçon, ses rêves, son désir de grandir…Lecture d’extraits accompagnés musicalement, de façon improvisée, par le saxophoniste Alain Pierre. Tout public Durée : 1h30 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes