Soirée vin nouveau 4 impasse du cercle, 15 octobre 2023, Guémar.

Venez fêter le vin nouveau à Guémar. Pain paysan, noix, lard.. ou encore tartes flambées accompagnées de ce vin si particulier.

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 22:00:00. EUR.

4 impasse du cercle

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



Come and celebrate the new wine in Guémar. Country bread, walnuts, bacon… or even flambéed tarts accompanied by this very special wine

Venga a celebrar el nuevo vino de Guémar. Pan de campo, nueces, tocino… o incluso tartas flambeadas acompañadas de este vino tan especial

Feiern Sie den neuen Wein in Guémar. Bauernbrot, Walnüsse, Speck… oder auch Flammkuchen, begleitet von diesem ganz besonderen Wein

