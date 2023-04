Fête du jambon place de la mairie, 19 août 2023, Guémar.

Le jambon cuit, cette spécialité très ancienne de Guémar, sera à l’honneur le temps d’un week-end. Au programme : dégustation de jambon et bal public. Un événement festif à ne pas manquer !.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 23:00:00. 0 EUR.

place de la mairie

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



The cooked ham, this very old speciality of Guémar, will be honoured during a weekend. On the program: ham tasting and public ball. A festive event not to be missed!

El jamón cocido, antiquísima especialidad de Guémar, será homenajeado durante un fin de semana. En el programa: degustación de jamón y baile público. Un acontecimiento festivo que no debe perderse

Der gekochte Schinken, diese sehr alte Spezialität aus Guémar, wird ein Wochenende lang im Mittelpunkt stehen. Auf dem Programm stehen eine Schinkenverkostung und ein öffentlicher Tanz. Ein festliches Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr