Soirée Guinguette place de l’école, 7 juillet 2023, Guémar.

Au pied des remparts de Guémar, un verre de bière à la main, profitez d’une soirée guinguette au pied de la tour du Ladhof !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 23:00:00. EUR.

place de l’école

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



At the foot of the ramparts of Guémar, with a glass of beer in hand, enjoy a guinguette evening at the foot of the Ladhof tower!

Al pie de las murallas de Guémar, con un vaso de cerveza en la mano, ¡disfrute de una velada guinguette al pie de la torre Ladhof!

Am Fuße der Stadtmauern von Guémar, mit einem Glas Bier in der Hand, genießen Sie einen Guinguette-Abend am Fuße des Ladhof-Turms!

