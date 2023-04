Canard’after La Canardière, 5 juillet 2023, Guémar.

A l’ombre des arbres de l’étang de la canardière, venez vous détendre en sirotant une boisson fraîche !.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 23:00:00. 0 EUR.

La Canardière

Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est



In the shade of the trees of the pond of the canardière, come to relax by sipping a fresh drink!

A la sombra de los árboles del estanque de la canardière, ¡venga a relajarse tomando una bebida fresca!

Im Schatten der Bäume des Étang de la canardière können Sie sich bei einem kühlen Getränk entspannen!

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr