Cosmopolis, le mercredi 1 décembre à 16:00

**Projection du film de Sembène Ousmane** **Durée : 109 min** Guelwaar est mort. Une agression a eu raison de ce Sénégalais obstiné, champion d’une Afrique fière et indépendante. Dans son village natal sa femme et ses trois enfants se regroupent. Aloys, le fils handicapé, Véronique, la prostituée, et Barthélémy, qui a émigré en France, trois figures de la dépendance africaine. Une erreur administrative complique les choses. Le cadavre a été enterré en terre musulmane. Il s’ensuit une série de heurts entre les diverses communautés. **Cet événement est proposé par l’association Art à Conter dans le cadre de la programmation AfriqueS à Nantes, en écho à la saison Africa2020.**

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T18:30:00

