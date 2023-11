Marché de Noël Guehebert Quettreville-sur-Sienne, 17 décembre 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Marché de Noël avec une quinzaine d’exposants.

Passage du Père Noël au sein du marché sur les deux jours.

Village miniature de Noël et ses illuminations.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. .

Guehebert Le Bourg

Quettreville-sur-Sienne 50210 Manche Normandie



Christmas market with some fifteen exhibitors.

Santa Claus visits the market on both days.

Miniature Christmas village with lights.

Catering and refreshments on site.

Mercado navideño con una quincena de expositores.

Papá Noel visitará el mercado ambos días.

Pueblo navideño en miniatura con luces.

Catering y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt mit etwa 15 Ausstellern.

Der Weihnachtsmann kommt an beiden Tagen auf dem Markt vorbei.

Miniatur-Weihnachtsdorf und seine Beleuchtung.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche