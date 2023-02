GUÉDELON NOUS BÂTISSONS UN CHÂTEAU FORT GUÉDELON, 1 avril 2023, TREIGNY.

GUÉDELON TREIGNY Chantier médiéval de Guédelon Yonne

Guédelon, nous bâtissons un château fort

C’est en forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne carrière, que les oeuvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un château fort du XIIIe siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons, forgerons, tuiliers, charretières… transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre présents sur le site pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Age.

Munis d’un plan de visite, partez librement à la découverte du chantier médiéval de Guédelon et de tous ses métiers.

Prenez le temps de flâner, de discuter avec les œuvriers, d’observer les gestes, de savourer…ils vous expliqueront leur métier, leurs outils, leur travail, leurs rôles dans la construction du château fort. Poursuivez votre visite en découvrant toutes les pièces du château déjà réalisées : la cuisine, le cellier, la chambre des invités, la aula… et bien sûr les travaux en cours de la saison !

En plus des 45 œuvriers, 3 chroniqueurs vous accueillent tout au long de la journée à différents points du chantier pour vous délivrer “les clés” de compréhension de notre aventure : le contexte historique, le rôle des châteaux forts, des démonstrations de tracés géométriques dans la cour du château…

N’oubliez pas d’aller rendre visite au meunier, situé à 500 m à pied du chantier, empruntez le chemin forestier pour découvrir le moulin hydraulique.

Comptez un minimum de 4 h de visite.

La réservation datée n’est pas nécessaire pour les visites en famille.

INFORMATIONS PRATIQUES



• Accès handicapé possible à environ 80%.

• Fermeture de l’accès 1h avant la fermeture du site.

Gratuit pour les moins de 5 ans.

Réservation P.M.R. : 03.86.45.66.66

