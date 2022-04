Transmission(s) Musée Théodore Deck Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Transmission(s) Musée Théodore Deck, 14 mai 2022 16:00, Guebwiller. Samedi 14 mai, 16h00 Sur place Réservation conseillée musee.deck@ville-guebwiller.fr Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! En écho aux visites guidées proposées lors de l’édition 2022 de la Nuit européenne des Musées, des élèves de l’Option Théâtre du Lycée Kastler présenteront des scènes théâtrales, un conte japonais, des textes personnels, des chorégraphies, des chants autour du thème de la « transmission » et tisseront ainsi des liens entre leur génération et celles de leurs parents et grands-parents. A travers des formes artistiques diverses, ils évoqueront les « héritages » multiples -personnels et collectifs- qui peuvent se transmettre d’une génération à une autre. Si certains de ces « héritages » peuvent constituer un poids douloureux, nombreux d’entre eux sont riches d’enseignements, nourrissent, font grandir, guident sur le chemin de la vie. Nous vous invitons à découvrir la « partition » tissée par une jeunesse prête à construire le monde de demain ! Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller 68500 Guebwiller Haut-Rhin

03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/ Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu. samedi 14 mai – 16h00 à 17h30 © Minuit Studio

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Musée Théodore Deck Adresse 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller lieuville Musée Théodore Deck Guebwiller Departement Haut-Rhin

Musée Théodore Deck Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/

Transmission(s) Musée Théodore Deck 2022-05-14 was last modified: by Transmission(s) Musée Théodore Deck Musée Théodore Deck 14 mai 2022 16:00 Guebwiller Musée Théodore Deck Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin