C’est d’abord des rencontres Musée Théodore Deck, 14 mai 2022 14:30, Guebwiller. Samedi 14 mai, 14h30, 18h00 Sur place Réservation conseillée musee.deck@ville-guebwiller.fr Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! Cette visite sera consacrée aux rencontres que Théodore Deck a fait tout au long de sa vie. Du poêlier-faïencier Joseph Hügelin au dessinateur Emile Reiber, le céramiste a rencontré de nombreuses personnes qui lui ont transmis leurs passions et leurs idées. La médiatrice propose de s’arrêter un instant sur l’entourage de Théodore Deck pour comprendre comment ce guebwillerois d’origine modeste est devenu directeur de la manufacture nationale de porcelaine de Sèvres. Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller 68500 Guebwiller Haut-Rhin

03 89 74 22 89 http://www.ville-guebwiller.fr/ Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu. samedi 14 mai – 14h30 à 15h00

samedi 14 mai – 18h00 à 18h30 © Minuit Studio

