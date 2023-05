Exposition Still Motion, Claire Lindner Musée Théodore Deck, 17 juin 2023 14:00, Guebwiller.

Au cœur de l’exposition danse une force vitale en effervescence. Cette énergie, Claire Lindner l’emprunte au monde organique et au vivant. 17 juin – 3 septembre 1

https://www.ieac-expo.com/

Still Motion

Cette exposition présente le fruit du travail entrepris par l’artiste Claire Lindner durant sa résidence de recherches et de création à l’Institut Européen des Arts Céramiques. Au cœur de l’exposition danse une force vitale en effervescence. Cette énergie, Claire Lindner l’emprunte au monde organique et au vivant. Son œuvre chimérique émerveille par l’expressivité des courbes, la dynamique des formes et l’intensité des couleurs qu’elle invoque. Le parcours est rythmé par cinq escales qui questionnent notre rapport à la nature, le lien qui unit les êtres vivants et la fragilité des écosystèmes.

La singularité de la démarche et les savoir-faire de Claire Lindner sont reconnus aujourd’hui sur la scène internationale et l’ont conduit à être nommée parmi les 30 finalistes du prestigieux Craft Prize 2023 décerné par la fondation Loewe à New York. Durant sa résidence à l’IEAC elle engage une relecture contemporaine de l’œuvre de Théodore Deck et de son lien à la nature et à l’ornement. Elle s’inspire du travail du célèbre céramiste alsacien dans sa recherche d’un nouveau procédé d’émaillage au rendu aqueux. En résulte des œuvres uniques qui mettent en scène une métamorphose de la matière et des pièces qui marient céramique et verre, présentées pour la première fois.

Découvrez le site de l’exposition ici !

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Le musée est ouvert en accès libre et gratuit le premier dimanche de chaque mois.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Textes d’exposition bilingues, visites guidées, ateliers et initiation à la céramique complètent le programme culturel.

Découvrir le programme complet ici !

Visite commentée par Claire Lindner (FR & EN)

Claire Lindner explique sa démarche artistique et vous présente ses œuvres. Visite bilingue FR/EN. Durée : 45 mins. Gratuit. Réservation conseillée.

Samedi 17 juin à 14h30.

Samedi 17 juin à 16h.

Visite guidée découverte de l’exposition

Visite accessible à tous pour découvrir l’œuvre de Claire Lindner. Durée : 1h. Gratuit.

Dimanche 2 juillet à 15h.

Dimanche 3 septembre à 15h.

Visite guidée » Quand Claire rencontre Théodore »

Cette visite met en regard l’œuvre de Théodore Deck avec les céramiques de Claire Lindner. Durée : 1h. Gratuit.

Dimanche 6 août à 15h.

Atelier enfants « DE TOUTES LES COULEURS » (4 – 6 ANS)

Un atelier découverte pour s’amuser avec les couleurs. Les enfants expérimentent les mélanges, nuances et dégradés à l’aquarelle, en s’inspirant des couleurs présentes dans les œuvres de Claire Lindner. Durée 1h. Gratuit sur inscription.

Mercredi 12 juillet à 10h30

Mercredi 9 août à 10h30

Atelier enfants « LE MOUVEMENT DES COULEURS » (7 – 12 ANS)

Un atelier pour se plonger dans les couleurs flamboyantes et abyssales de Claire Lindner. Les enfants créent des dégradés de couleurs aux pastels secs pour donner du mouvement et reproduire l’effet poudré des œuvres de la céramiste. Durée 1h30. Gratuit sur inscription.

Mercredi 26 juillet 2023 à 10h30

Mercredi 23 août 2023 à 10h30

Atelier enfants « LAND ART » (7-12 ANS)

Devenir créatif avec les éléments naturels (feuilles, brindilles, pomme de pin, etc) que l’on trouve dans le parc. Durée 1h30. Gratuit sur inscription.

Mercredi 19 juillet 2023 à 15h

Mercredi 16 août 2023 à 15h

RÉSERVATION & INFORMATION

Tél : +33(0)3 89 74 22 89

Par mail : musee.deck@ville-guebwiller.fr

Musée Théodore Deck 1, rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin