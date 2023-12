Téléthon à Guebwiller : marche des lumières, boxe, fitness, courses et feu d’artifice Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Téléthon à Guebwiller : marche des lumières, boxe, fitness, courses et feu d’artifice Guebwiller, 3 décembre 2023, Guebwiller. Guebwiller,Haut-Rhin marche nordique, repas solidaire en drive et combat de boxe à l’occasion du Téléthon.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00.
Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



nordic walking, drive-in meal and boxing match for the Telethon
marcha nórdica, almuerzo en coche y combate de boxeo para el Teletón
nordic Walking, solidarisches Essen im Drive und Boxkampf anlässlich des Telethons

