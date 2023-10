Foire Saint André Guebwiller, 4 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Grande braderie hivernale dans toute la ville célèbre pour la quantité impressionnante de Manalas qui y sont proposés (brioches en forme de petits bonhommes)..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 18:00:00. EUR.

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Big winter sale in the whole city, famous for the impressive quantity of Manalas (buns in the shape of little men) that are offered.

Un gran mercado de invierno en toda la ciudad, famoso por la impresionante cantidad de Manalas (bollos en forma de hombrecitos) que se ofrecen.

Großer Winterausverkauf in der ganzen Stadt, berühmt für die riesige Menge an Manalas, die dort angeboten werden (Brötchen in Form von kleinen Männchen).

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller