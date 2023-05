Marché de Noël – Noël Bleu 2023 Place St Léger, 25 novembre 2023, Guebwiller.

Venez découvrir le marché de Noël sur la Place Saint-Léger dans une démarche qui privilégie les produits de terroir et l’artisanat de qualité. (merc, sam et dim de 15h à 20h sauf le 24/12 de 11h à 16h).

2023-11-25 à ; fin : 2023-12-24 20:00:00. EUR.

Place St Léger

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the Christmas market on the Place Saint-Léger in an approach that favors local products and quality crafts. (Wed, Sat and Sun from 3pm to 8pm except on 24/12 from 11am to 4pm)

Venga a descubrir el mercado navideño de la plaza Saint-Léger en un enfoque que privilegia los productos locales y la artesanía de calidad. (miércoles, sábados y domingos de 15:00 a 20:00, excepto el 24/12 de 11:00 a 16:00)

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt auf dem Place Saint-Léger in einer Vorgehensweise, die regionale Produkte und Qualitätshandwerk bevorzugt. (Mi, Sa und So von 15 bis 20 Uhr außer am 24.12. von 11 bis 16 Uhr)

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller