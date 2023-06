Feu de la Saint-Jean Guebwiller, 16 juin 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Tradition alsacienne, le Feu de la Saint Jean marque le début du solstice d’été. Lieu: Promenade Paul Déroulède..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 23:59:00. 0 EUR.

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Alsatian tradition, the Saint John’s Fire marks the beginning of the summer solstice. Place: Promenade Paul Déroulède.

Tradición alsaciana, el Feu de la Saint Jean marca el comienzo del solsticio de verano. Ubicación: Promenade Paul Déroulède.

Das Johannisfeuer ist eine elsässische Tradition und markiert den Beginn der Sommersonnenwende. Ort: Promenade Paul Déroulède.

