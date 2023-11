Exposition-vente Thé ou café ? Château de la Neuenbourg Guebwiller, 25 novembre 2023 10:30, Guebwiller.

Exposition-vente « Thé ou café ? » Château de la Neuenbourg Guebwiller 25 novembre – 24 décembre

12 céramistes et 1 verrier déploient leur créativité pour offrir un panorama riche et original autour du thème du service à thé ou à café. 25 novembre – 24 décembre 1

https://www.ieac-expo.com/

L’IEAC organise une exposition-vente de céramiques : 12 céramistes et 1 verrier déploient leur créativité pour offrir un panorama riche et original autour du thème du service à thé ou à café.

Moment de détente, de réconfort ou de partage, prendre le thé (ou le café) est un rituel bien ancré dans notre vie quotidienne, empreint de relations sociales de bien être, d’art de vivre et parfois de spiritualité La vaisselle y tient une place prépondérante et offre la possibilité d’une grande variété de formes, de tailles, de techniques et de décors, peints ou en relief.

Les pièces présentées, accessibles à partir de 15 euros sont le reflet de savoir faire maîtrisés et révèlent autant d’univers singuliers qui sauront charmer les potentiels acheteurs !

La soirée du vernissage sera rythmée par une découverte et une dégustation de thés animée par les fondateurs de la Maison Teisuto.

Château de la Neuenbourg 3 rue 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin