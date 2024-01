Balade ludique à Gueberschwihr Gueberschwihr, lundi 1 janvier 2024.

Gueberschwihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00

Découvrez Gueberschwihr en famille tout en vous amusant ! Cette balade ludique vous mènera à travers les ruelles de ce village typique au coeur du vignoble, tout au long d’un parcours ponctué de questions. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans, et pour toute la famille.

0 EUR.

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach