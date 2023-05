Festival A coeurs battants : Les Chapardeurs suivi de Quel Cinéma ! 2 rue de Pfaffenheim, 12 mai 2023, Gueberschwihr.

Les Chapardeurs : spectacle plein de douceur et d’onirisme suivi de Quel Cinéma ! : spectacle plein d’humour et d’émotions où les grands clichés du cinéma seront revisités par la troupe de Z’arbattants et la classe de harpe du conservatoire de Colmar..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 21:30:00. EUR.

2 rue de Pfaffenheim

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Les Chapardeurs : a show full of softness and dreaminess followed by Quel Cinéma ! : a show full of humor and emotion where the great clichés of the cinema will be revisited by the Z?arbattants troupe and the harp class of the Colmar Conservatory.

¡Les Chapardeurs: un espectáculo lleno de dulzura y ensoñación seguido de Quel Cinéma! un espectáculo lleno de humor y emoción donde los grandes clichés del cine serán revisitados por la compañía Z?arbattants y la clase de arpa del Conservatorio de Colmar.

Les Chapardeurs: eine Aufführung voller Sanftheit und Verträumtheit, gefolgt von Quel Cinéma! : Eine humorvolle und emotionale Show, in der die großen Klischees des Kinos von der Truppe Z?arbattants und der Harfenklasse des Konservatoriums Colmar neu interpretiert werden.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach