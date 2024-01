Théâtre alsacien Gueberschwihr, dimanche 11 février 2024.

Théâtre alsacien Gueberschwihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

Niemets will’s see, un debie… Comédie en trois actes de Fabien KOBES.

Comédie de Fabien Kobes : Niemets will’s see, un debie… , jouée par le Bàbbelèffel théàter GAWERSCHWIHR.

Résumé :

A la ferme de Joseph Kuschwantz, rien ne va plus ! D’abord entre ses deux filles que tout oppose, l’une ne pense qu’à la reproduction de ses vaches, l’autre a des projets hors du commun. Puis il y a Marcel, le pauvre valet de ferme un peu simplet. Pauvre ??? N’oublions pas Henry le voisin peureux… et pour cause… et Lolo de Rio qui viendra semer la zizanie.

Réservation après 17h.

EUR.

2 Route de Pfaffenheim

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



L’événement Théâtre alsacien Gueberschwihr a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach