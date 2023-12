Gué en concert à La Place La Place Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant

Guè sera en concert exclusif à La Place le 20 décembre !

Guè Pequeno est un rappeur et producteur italien, bien connu en tant que membre du groupe de rap “Club Dogo” avec Jake La Furia et le producteur Don Joe. Il est passionné de musique rock depuis son plus jeune âge, écoutant des groupes tels que Rage Against The Machine, qui ont également inspiré sa carrière de rappeur. Il a sorti son premier album solo “Il Ragazzo D’oro” en 2011 et a signé avec Def Jam Recordings en 2015. Guè est devenu le premier artiste italien à signer pour le label, avec lequel il a sorti son troisième album solo, “Vero”.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

