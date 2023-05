Ouverture de la Quinzaine du commerce équitable chez GUAYAPI 2023 Guayapi, 13 mai 2023, Paris.

Venez célébrer avec nous Dans notre showroom la grande ouverture de la Quinzaine du Commerce Equitable 2023 ! Nous vous invitons à participer à l’inauguration de cette quinzaine unique et festive où vous pourrez découvrir nos produits équitables à des prix justes, vous amuser et apprendre grâce à nos conférences et projections dans notre showroom. N’oubliez pas de nous contacter pour confirmer votre présence et partager ensemble ce moment de convivialité et d’équité !

Guayapi 73 Rue de Charenton, 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

