52 quai Saint-Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

2023-02-25 – 2023-02-25

EUR Guadal Tejaz

< garage rock psychédélique - Bretagne >

Féru de culture mésoaméricaine, le quatuor rennais a décanté son garage rock psychédélique pour ne garder sur un deuxième album à venir en 2022 qu’un puissant précipité krautrock au goût de mezcal. Lourd, intense, tranchant, traversé de larsens et de bourdons électriques, son post-punk aux effluves toxiques se débat dans une boue noise sombre, bilieuse et inquiétante. Au milieu de cette messe noire et crasseuse, ordonnée par le duo basse-batterie, émerge la voix violemment habitée du chanteur et guitariste Morgan.

> découvre : https://bit.ly/3BTCPQN

Irnini Mons

< Indie rock - Auvergne-Rhône-Alpes >

Irnini Mons n’est pas sorti de la cuisse de Jupiter mais plutôt des entrailles de l’under- ground français. Formé spontanément par trois membres de Decibelles, ce nouveau groupe s’est imposé comme une évidence. Rejoint par un deuxième guitariste, le désormais quatuor a décidé de regarder devant, tout en s’appuyant sur des années de concerts, de collaborations, d’enregistrements studios et de rencontres.

Irnini Mons s’impose comme une version augmentée du punk hardcore et du rock français qui a biberonné ses membres depuis l’adolescence. Augmentée parce qu’elle injecte une bonne dose de liberté et d’humanité sur un squelette déjà puissant.

> Découvre : https://bit.ly/3GcwrGP

_______________________

Tarif abonné.e.s : 6 € *

Tarif préventes : 8 € *

Tarif réduit sur place : 8 €

Plein tarif sur place : 10 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations : (à partir du 9 janvier 2023)

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

_______________________

Ouverture des portes : 20H30

www.lapeniche.org/agenda

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

