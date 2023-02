Guadal Tejaz + Deliluh + Miet COMPLEXE JEAN CARMET, 3 mars 2023, ALLONNES.

Guadal Tejaz + Deliluh + Miet COMPLEXE JEAN CARMET. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

GUADAL TEJAZ La recette du Chili Con Carnage pour 4 personnes : 500g de krautrock, 200g de bruits, un bon punk émincé, 175g de fuzz pelée au naturel, 66 c.a.c de sauce Guadal (muy picoso!). Il suffit ensuite de faire revenir le tout dans beaucoup de gras, de saupoudrez de peyotl et c’est prêt ! DELILUH La musique de ce groupe de Toronto est aussi sombre que spirituelle, inspirée des paysages canadiens et de leurs origines et leurs voyages européens, et leur tournée en 2019 avec les britanniques de Squid. Références et sonorités mystiques pour leur nouvel album Fault Lines qui offre grâce à toutes ses influences, des sonorités modernes, expérimentales voir industrielles. MIËT La solitude amène-t-elle à partir à la rencontre de l’autre ? Bien que toujours seule sur scène comme en studio, Miët exprime combien la découverte de l’altérité nourrit sa création, au point d’avoir choisi pour ce deuxième album un titre en allemand : Ausländer. Ce terme signifie pour la nantaise la magie d’un mot inexpliqué mais familier. Cet « étranger », ou plus exactement cet « autre » dont il est question, semble prendre l’apparence d’un personnage que l’on apprendrait à découvrir tout au long des dix titres de l’album.

COMPLEXE JEAN CARMET ALLONNES 5 boulevard d’Anjou Sarthe

