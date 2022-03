GTAQ saison 6 Vianne, 26 mai 2022, Vianne.

GTAQ saison 6 Vianne

2022-05-26 – 2022-05-29

Vianne Lot-et-Garonne Vianne

Le GTAQ, Geocaching et Tourisme en Aquitaine, pour sa saison 6 vient pour la première fois en Lot et Garonne et ça se passe à Vianne !

Pendant 4 jours et 4 événements, vous allez découvrir de nouveaux circuits geocaching, tout autour de la Bastide de Vianne, afin de découvrir le patrimoine historique et culturel de l’Albret.

Chaque matin, récupérez votre GPX et votre roadbook et partez sur les différents circuits proposés. Les roadbooks vous indiqueront les circuits inédits du jour, les coordonnées des caches, la possibilité d’y aller en poussette, en VTT, …

Découvrez la région à votre rythme et selon vos envies !

Restauration, animations, concours et tombola rythmeront les 4 jours !

Geocaching et Tourisme en Aquitaine

Vianne

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT de l’Albret