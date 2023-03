GT LEGENDS Chenevières MT DU PAYS LUNEVILLOIS Chenevières Catégories d’Évènement: Chenevières

Meurthe-et-Moselle

GT LEGENDS, 24 juin 2023, Chenevières MT DU PAYS LUNEVILLOIS Chenevières. GT LEGENDS Lieu-dit Le Fays Chenevières Meurthe-et-Moselle

2023-06-24 – 2023-06-25 Chenevières

Meurthe-et-Moselle Chenevières Grand rassemblement de véhicules de collection, autos, motos, tracteurs, vélos… Des expositions, démonstrations, sessions de roulage sur piste et parades sont au programme. Buvette et restauration sur place. Entrée : 5 € – Gratuit jusqu’à 12 ans. Un bel évènement vintage en Lorraine! +33 6 10 51 91 68 http://www.gtlegends.fr/ Chenevières

dernière mise à jour : 2023-02-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’Évènement: Chenevières, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Chenevières Adresse Lieu-dit Le Fays Chenevières Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS Ville Chenevières MT DU PAYS LUNEVILLOIS Chenevières Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Chenevières

Chenevières Chenevières MT DU PAYS LUNEVILLOIS Chenevières Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenevieres mt du pays lunevillois chenevieres/

GT LEGENDS 2023-06-24 was last modified: by GT LEGENDS Chenevières 24 juin 2023 Chenevières Lieu-dit Le Fays Chenevières Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Chenevières MT DU PAYS LUNEVILLOIS Chenevières Meurthe-et-Moselle