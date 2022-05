GT LEGENDS Chenevières Chenevières Catégories d’évènement: Chenevières

Chenevières Meurthe-et-Moselle Chenevières Meurthe-et-Moselle RDV les 25-26 Juin 2022 ! Grand rassemblement de véhicules de collection, autos, motos, tracteurs, vélos… Des expositions, démonstrations, sessions de roulage sur piste et parades sont au programme. Buvette et restauration sur place. Entrée : 5 € – Gratuit jusqu’à 12 ans. Un bel évènement vintage en Lorraine! +33 6 10 51 91 68 http://www.gtlegends.fr/ gt legends

