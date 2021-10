Grzegorz Karnas La Scène du Canal, 25 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 25 octobre 2021

de 20h à 21h

payant

Dans le cadre du festival « Voicingers on Tour 2021 »

Initiateur du festival itinérant Voicingers on Tour qui réunit des artistes de toutes l’Europe, le vocaliste polonais Grzegorz Karnas est un oiseau rare dont la voix unique et les intonations singulières sont empreintes de sa passion pour les langues et les cultures (notons qu’il parle l’anglais, le français mais aussi l’arabe, le vietnamien,..).

Son approche de la scène et ses improvisations sans concession en font une entité bien à part sur la scène du Jazz international, à mi-chemin entre conte, performance et jazz d’avant-garde. Son art est un métal rare, instable et précieux, accompagné par un trio d’exception Tchequo-polonais.

Line up :

Voix : Grzegorz Karnas

Piano : Vit Kristan

Contrebasse : Alan Wykpisz

Batterie : Tymoteusz Papior

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes Paris 75010

7 : Château-Landon (391m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (441m)



Contact :La Scène du Canal 0148033322 reservation-ej@asso-crl10.net https://www.crl10.net/blog/grzegorz-karnas https://fb.me/e/2CBCqNLa6

