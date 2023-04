Stage Confiance et Lâcher-prise GRUST, 13 mai 2023, Grust.

Lâcher prise corporel avec des posture de yoga aériens et des exercices psychocorporels adaptés afin de retrouver l’aisance corporelle …

apporter son repas, tenue confortable, nombre de places limité à 20..

2023-05-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-14 17:30:00. EUR.

GRUST Salle des Fêtes

Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Letting go of the body with aerial yoga postures and adapted psycho-corporal exercises in order to find body ease…

bring your own lunch, comfortable clothes, number of places limited to 20.

Este taller está diseñado para ayudarte a soltar tu cuerpo con posturas de yoga aéreo y ejercicios psico-corporales adaptados para recuperar la soltura corporal…

trae tu propio almuerzo, ropa cómoda, número de plazas limitado a 20.

Körperliches Loslassen mit luftigen Yogahaltungen und angepassten körperpsychologischen Übungen, um die körperliche Leichtigkeit wiederzufinden …

essen mitbringen, bequeme Kleidung, Platzzahl auf 20 begrenzt.

Mise à jour le 2023-04-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65