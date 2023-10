Trail Hard’Iden GRUST Grust, 10 août 2024, Grust.

Grust,Hautes-Pyrénées

Partez à l’assaut du Pic du Viscos pour cette 8ème édition du trail de l’Hard’Iden et venez profiter d’une journée festive sportive et culturelle !.

2024-08-10 fin : 2024-08-10 . .

GRUST Village

Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take on the Pic du Viscos for the 8th edition of the Hard’Iden trail and enjoy a festive day of sport and culture!

Enfréntese al Pic du Viscos en la 8ª edición de la ruta Hard’Iden y disfrute de una jornada festiva de deporte y cultura

Stürmen Sie den Pic du Viscos bei dieser 8. Ausgabe des Hard’Iden-Trails und genießen Sie einen festlichen Tag voller Sport und Kultur!

Mise à jour le 2023-09-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65