Journée Sportive et Festive GRUST, 2 août 2023, Grust.

9h Montée sèche en cyclo Luz place du 8 mai à la station.

10h Trail de l’Hard’iden 18km 1100m de dénivelé. Boucle retour par Viscos.

11h Course des 3 villages : départ de Viscos, arrivée sur Grust. 5km et 240m de dénivelé.

Restauration sur place. Inscriptions pour les 2 cours sur pyreneeschrono et sur place.

Matin descente en trottinette avec Pierre Babot.

Toute la journée Tir à l’arc avec Hélène

Gym avec Mélanie Tricaud (en intérieur si mauvais temps)

Après-midi : Championnat d’estanque.

Atelier cirque pour tous..

2023-08-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-02 . EUR.

GRUST Village

Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



9am Dry ascent by cyclo Luz place du 8 mai at the station.

10h Trail of Hard?iden 18km 1100m of difference in altitude. Return loop by Viscos.

11h Race of the 3 villages : departure from Viscos, arrival on Grust. 5km and 240m of difference in altitude.

Catering on site. Registration for the 2 courses on pyreneeschrono and on site.

Morning scooter descent with Pierre Babot.

All day Archery with Hélène

Gym with Mélanie Tricaud (indoors if bad weather)

Afternoon : Estanque championship.

Circus workshop for all.

9h Subida en seco en el Luz Cyclo Place du 8 mai en la estación.

10h Trail de l’Hard?iden 18km 1100m de subida. Vuelta por Viscos.

11h Carrera de los 3 pueblos: salida de Viscos, llegada a Grust. 5km y 240m de desnivel.

Catering in situ. Inscripción para los 2 recorridos en pyreneeschrono y en el lugar.

Descenso en scooter por la mañana con Pierre Babot.

Tiro con arco todo el día con Hélène

Gimnasia con Mélanie Tricaud (bajo techo si hace mal tiempo)

Tarde: Campeonato de estanca.

Taller de circo para todos.

9 Uhr Trockener Anstieg mit dem Cyclo Luz Place du 8 mai zum Skiort.

10 Uhr Trail de l’Hard?iden 18km 1100m Höhenunterschied. Schleife zurück durch Viscos.

11 Uhr Lauf der 3 Dörfer: Start in Viscos, Ankunft in Grust. 5km und 240m Höhenunterschied.

Verpflegung vor Ort. Anmeldungen für die 2 Kurse auf pyreneeschrono und vor Ort.

Morgens Abfahrt mit dem Trottinett mit Pierre Babot.

Ganztägig Bogenschießen mit Hélène

Gymnastik mit Mélanie Tricaud (bei schlechtem Wetter drinnen)

Nachmittags: Meisterschaft im Estanque.

Zirkusworkshop für alle.

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65