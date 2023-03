Balade nature au Bois d’Infière Gruson Gruson Catégories d’Évènement: Gruson

Nord

Balade nature au Bois d’Infière Gruson, 11 juin 2023, Gruson. Balade nature au Bois d’Infière Dimanche 11 juin, 09h30 Gruson Gratuit Découvrez la flore des sous-bois et des zones humides, grâce à cette balade nature dans le bois d’Infière ! Saules tétards, primevères officinales, anémones sylvies … Toutes ces espèces vous deviendront familières !

Balade animée par Canopée Reforestation

Rendez-vous de 9h30 à 11h30

Rendez-vous de 9h30 à 11h30

Lieu : mairie de Gruson, 3 rue de Verdun, 59152 Gruson

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T11:30:00+02:00

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T11:30:00+02:00 Claire Poitout

