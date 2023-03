Balade naturaliste: nuit de la chauve-souris Gruson Bouvines Catégories d’Évènement: Bouvines

Nord

Balade naturaliste: nuit de la chauve-souris Gruson, 19 août 2023, Bouvines. Balade naturaliste: nuit de la chauve-souris Samedi 19 août, 19h00 Gruson Gratuit Après une présentation générale des chauves-souris (mode de vie, anatomie, particularités…) les participants partiront avec l’animatrice, munie d’une Batbox, en balade sur le site afin d’observer et ‘’d’écouter’’ les chauves-souris présentent.

Au programme :

Heure de rendez-vous : 19h

Lieu précis (adresse) : Parking du site, rue d’Infière 59152 Gruson

N° de tél pour les renseignements : 07 49 12 94 29

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Gruson rue d’Infière Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 12 94 29 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

