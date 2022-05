Grupo Compay Segundo – “Vivelo Tour” Marseille 2e Arrondissement, 17 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Grupo Compay Segundo – “Vivelo Tour” Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2023-11-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-11-17 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

25 45 Le Nouvel Album Vivelo album de chansons inédites sortira en Octobre 2022…



Nouvelles tournées en Europe, Amériques, Asie .. où ils présenteront leur nouveau spectacle Vivelo. Le groupe perpétue cette grande légende de la musique traditionnelle Cubaine.Ils célébreront aussi les 115 ans de Compay Segundo .



Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier.



Cigare aux lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico comme personne (guitare à sept cordes qu’il a créée). Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prend la direction de son orchestre.



Il participe avec son père et Hugo Garzon la voix lead, au projet Buena Vista Social Club. Et leur chanson Chan Chan est depuis l’extrait majeur de ce projet.



Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du “Son” et de la musique traditionnelle Cubaine.

Nouvelles tournées en Europe, Amériques, Asie .. où ils présenteront leur nouveau spectacle Vivelo. Rendez-vous au Cepac Silo le 17 novembre.

https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/

Le Nouvel Album Vivelo album de chansons inédites sortira en Octobre 2022…



Nouvelles tournées en Europe, Amériques, Asie .. où ils présenteront leur nouveau spectacle Vivelo. Le groupe perpétue cette grande légende de la musique traditionnelle Cubaine.Ils célébreront aussi les 115 ans de Compay Segundo .



Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier.



Cigare aux lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico comme personne (guitare à sept cordes qu’il a créée). Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prend la direction de son orchestre.



Il participe avec son père et Hugo Garzon la voix lead, au projet Buena Vista Social Club. Et leur chanson Chan Chan est depuis l’extrait majeur de ce projet.



Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du “Son” et de la musique traditionnelle Cubaine.

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-09 par