Cour du Château de Sully-sur-Loire, le vendredi 3 septembre à 20:30

L’empreinte de Máximo Francisco Repilado Muñoz, surnommé Compay Segundo, est toujours présente sur les scènes du monde entier grâce à Grupo Compay Segundo. Ce groupe, composé des musiciens qui l’ont accompagné lors de sa dernière tournée planétaire triomphale, perpétue la légende de ChanChan à travers le monde. Neuf musiciens exceptionnels (dont le fils de Compay Segundo) vous feront vibrer au son des titres les plus emblématiques créés par Compay Segundo, du mythique Chan Chan à Macusa, en passant par Sabroso et Anita et vous emmèneront directement à Cuba. **Avec** : Salvador Repilado Labrada, direction et contrebasse Hugo Garzón Bargalló, première voix et maracas Nilso Arias Fernández, deuxième voix et guitare Rafael Inciarte Rodríguez, direction musicale et chœurs Haskell Armenteros Pons, clarinette et chœurs Rafael Inciarte Cordero, clarinette basse Rafael Fournier Navarro, percussions et chœurs Yoel Matos Rodriguez, guitare et chœurs Alberto Rodriguez Piñeda, armónico et chœur

TARIF A / Plein tarif : 25 € (demandeur d’emploi / RSA / PMR / Invalide de guerre / gpe de 12 personnes) / Tarif réduit : 12 € / Tarif jeune : 6 € (moins de 25/étudiant) // 3 Concerts à 1 personne : 57 € / 2 concerts à 2 personnes : 76 €

“La légende de Chan Chan”

