GRÜNT TALKS + ZINÉE le lieu unique, 7 octobre 2021, Nantes.

GRÜNT TALKS + ZINÉE

le lieu unique, le jeudi 7 octobre à 19:00

**Grünt Talks : « Le rap français est-il encore un genre musical ? »** _**Talk**_ On a de cesse de l’entendre partout, le rap est la musique la plus écoutée en France, le genre qui truste tous les charts, et qui bat tous les records. Mais que qualifie-t-on de rap français aujourd’hui, quelle musique classe-t-on réellement sous cette étiquette ? Alors qu’il paraît évident que certaines terminologies comme ‘musiques urbaines’ ou « pop urbaine » présentent de grandes lacunes, et sont même impropres, il convient de s’interroger avec la jeune génération (Zinée, Jäde, Coehlo) dont les productions musicales se sont infiniments diversifiées, s’ils ont encore le sentiment de faire du rap français ? Et si chaque fois que l’on parle de rap français, c’est bel et bien de rap qu’il s’agit ? Un Grünt Talks animé animé par et Neefa. **Zinée** _**Concert**_ “Winona Ryder quand j’pull up en vaisseau, […] Sigourney Weaver quand j’pull up en range rover”, pas de doute possible Zinée est de la trempe des reines. Et de celles qui pètent des gueules avec le sourire. Surfant sur une vibe contrastée entre voix douce haut perchée, flow aiguisé et textes tranchants, il aura fallu seulement deux sorties à la rappeuse d’origine toulousaine pour marquer le game français de son empreinte. Entrée dans le dojo de la 75e Session en 2019, elle sort son premier EP Futée en novembre 2020 pour mieux enfoncer le clou cette année avec son album Cobalt. Deux projets forts entre drill, trap et refrains chantés, un univers sombre que la voix lumineuse de la jeune artiste vient éclairer de lumière bleue. En étroite collaboration avec Sheldon qui assure la majeure partie des productions, Zinée vient arracher la couronne et personne n’aura son mot à dire. _Organisé par le lieu unique et Pick Up Production._

Entrée libre, Gratuit

Table ronde : « Le rap français est-il encore un genre musical ? » présenté par Neefa + concert de Zinée

le lieu unique 2 Rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T19:00:00 2021-10-07T23:15:00