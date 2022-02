Grumpy O Sheep Salle de l’Espée | Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

**Grumpy O Sheep** est un duo bien barré, formé en 2017. Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument rock . Après un an de concerts dans le grand Est de la France, ils entan ment une tournée dans toute la France en 2019 et finalisent leur premier album studio en 2020. Duo de musique irlandaise Salle de l’Espée | Charmes Salle de l’Espée 88130 Charmes Charmes Vosges

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:30:00

