Les Pilles Les Pilles 26110, Les Pilles Grumpy o sheep – concert de réouverture Les Pilles Les Pilles Catégories d’évènement: 26110

Les Pilles

Grumpy o sheep – concert de réouverture Les Pilles, 6 juin 2021-6 juin 2021, Les Pilles. Grumpy o sheep – concert de réouverture 2021-06-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-06 20:00:00 20:00:00 Café Associatif des Pilanthropes 9 grande rue

Les Pilles 26110 Les Pilles Grummpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017 lespilanthropes@gmail.com Grummpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017

Détails Catégories d’évènement: 26110, Les Pilles Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Pilles Adresse Café Associatif des Pilanthropes 9 grande rue Ville Les Pilles lieuville 44.3795#5.19151