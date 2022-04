GRUMPY JACK FLASH Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

GRUMPY JACK FLASH

Le Modjo, le vendredi 15 avril à 19:30

Le Modjo, le vendredi 15 avril à 19:30

Grumpy Jack Flash! C’est des volutes de synthés aériennes, de guitares tranchantes, de rythmiques envoûtantes surgit une voix lumineuse qui immerge dans des tubes éternels. Pop, rock, trip hop, latin, variétés internationales, revivent pour susciter ici l’émotion, là, le mouvement des corps. C’est tout beau, tout neuf et déjà bien affuté! Le Modjo, c’est apéro – dîner en live!!! En terrasse ou bien au chaud, autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par Antony CACHEUX, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 Par SMS: 07.69.13.06.23 ♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

