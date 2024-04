GRUISSAN URBAN WAVE Gruissan, vendredi 16 août 2024.

Le 16 août, Gruissan sera l’épicentre du swag avec le Gruissan Urban Wave, l’événement le plus stylé de l’été 2024. On déroule le tapis rouge pour le rappeur et artiste hip hop, KeBlack, le king des bangers comme Bazardée qui a littéralement cassé le net. Ce gars-là, ce n’est pas juste des streams par millions, c’est un vrai vibe, avec des lyrics qui touchent direct au cœur et des mélodies qui restent dans la tête.

Et pour que la soirée soit encore plus lourde, DJ Getdown, ce génie des platines, va être de la partie pour mixer les sons les plus frais du moment. Imagine un peu des basses qui font trembler le sol, des beats qui te prennent aux tripes bref, une ambiance de feu où tu ne peux pas t’empêcher de bouger.

D’autres DJs seront au rendez-vous. Nous vous dévoilerons la programmation de dingue très prochainement…

Ce rendez-vous, ce n’est pas juste un concert, c’est la crème de la crème de la scène urbaine et électro qui débarque pour te faire vivre une expérience de ouf. Alors, si t’as envie de passer une soirée à kiffer sur des sons qui claquent, à te déhancher sans penser au lendemain, Gruissan Urban Wave c’est là que ça se passe !

Amène ta squad. Le 16 août, on fait péter les décibels et on célèbre l’été comme jamais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 20:30:00

fin : 2024-08-16 00:00:00

Avenue de Narbonne

Gruissan 11430 Aude Occitanie

