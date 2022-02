GRUISSAN POLI TRAIL Gruissan, 5 novembre 2022, Gruissan.

GRUISSAN POLI TRAIL Gruissan

2022-11-05 – 2022-11-06

Gruissan Aude Gruissan

Organisée par Gruissan Sport Evenement.

Chaque année, près de 2000 participants, venus des quatre coins de l’hexagone et du globe, s’élancent d’une même ligne de départ. De grands noms ont foulé les chemins escarpés de Gruissan entre lagunes et garrigues. Parmi eux, Sandra MARTIN, championne de France, Sylvaine CUSSOT, Emmanuelle GAULT, Benoît CORI et bien d’autres pour qui les cailloux du massif ne sont qu’une formalité. Étape incontournable du Trail Tour National, les 50Km de ce tracé rustique et authentique sont redoutables. Les coureurs peuvent compter sur les nombreux spectateurs pour encourager ces champions de tous les jours ou d’un jour.

Du beau monde donc, pour cette édition du Gruissan Poli Trail qui propose comme toujours des formats plus abordables : La Ronde des Chevriers 12Km, Las Caladas sur 25Km, le Trailhounet sur 18Km mais aussi la Grussanote pour les femmes sur 8Km, ainsi qu’une marche nordique et une randonnée.

Entraide, excitation sur la ligne de départ, goût de l’effort… le Gruissan Poli Trail prône les plus belles valeurs du sport dans un décor exceptionnel sublimé par le soleil.

gruissansportsevenements@orange.fr +33 6 78 48 72 21

Gruissan

