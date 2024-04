GRUISSAN BEACH SOCCER Gruissan, vendredi 5 juillet 2024.

GRUISSAN BEACH SOCCER Gruissan Aude

Un week-end de pur football sur sable se profile à Gruissan les 6 et 7 juillet ! Le Gruissan Beach Soccer, à la plage des chalets, est l’événement parfait pour les passionnés de foot et de playa. Des dizaines d’équipes s’affrontent dans un cadre idyllique, le tout encadré par le Gruissan Football Club et la MJC de Gruissan. Découvrez un tournoi vibrant où sport et détente se rencontrent. Les équipes seniors en lice le samedi, puis les U15 le dimanche, promettent des prestations de haut vol. Avec le Beach Soccer, on joue les prolongations sous le soleil. Imaginez dribbler dans le sable tel un Brésilien ou visant le but comme MBAPPÉ. Soyez prêts à vivre votre passion à 100% et à faire de Gruissan votre terrain de jeu estival !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-07

Gruissan 11430 Aude Occitanie

L’événement GRUISSAN BEACH SOCCER Gruissan a été mis à jour le 2024-04-08 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan