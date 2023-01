GRUISSAN BEACH RUGBY Gruissan, 28 juillet 2023, Gruissan A.D.T. de l'Aude / OMT Gruissan Gruissan.

GRUISSAN BEACH RUGBY

Gruissan Aude

2023-07-28 – 2023-07-30

Gruissan

Aude

Gruissan

Il s’agit d’un tournoi à toucher incontournable du littoral méditerranéen. Le Gruissan Beach Rugby est le premier tournoi féminin sur sable au niveau national. Côté hommes, plus de 60 équipes venues de toute la France entendent bien soulever le bouclier qui donnera accès à la finale du championnat de France de beach rugby. Sur le bord des terrains, les stars de l’ovalie enchaînent les autographes. Sans oublier les animations enfants le dimanche matin et les distributions de cadeaux.

L’Aviron Gruissanais et l’Office de Tourisme vous attendent pour le Gruissan Beach Rugby, deux jours de sport et de fête. L’esprit rugby règne en maître sur la mythique plage des chalets où se rassemblent amateurs et professionnels.

Le Gruissan Beach Rugby est un tournoi ouvert à tous. Des équipes jeunes, mixtes et femmes s’affrontent sur le sable. Chaque année, 96 équipes féminines, seniors s’affrontent sur le sable pour le plus grand plaisir des centaines de familles venues assister à ce spectacle sportif. Le Gruissan Beach Rugby « the beach rugby to be » !

Programme à venir très bientôt!

office.tourisme@gruissan-mediterranee.com +33 4 68 49 09 00

Gruissan

dernière mise à jour : 2022-12-08 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan