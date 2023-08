GRUISSAN POLI TRAIL Gruissan, 9 décembre 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

18ème édition du GRUISSAN POLI TRAIL

Le Gruissan Poli Trail, un cocktail pimenté pour les adeptes de course à pieds. Courir entre Clape et Méditerranée telle est la devise. Vous l’avez bien compris, plusieurs circuits vous attendent, il y en a pour tous les niveaux. Ces deux jours vous demanderont audace, rigueur et volonté. Pour les moins téméraires, le Gruissan Poli Trail propose une randonnée. Le départ des courses se fait au Casino de Gruissan. Prenez une bouffée d’air frais dans la nature environnante. Profitez des plus beaux paysages gruissanais ; l’émerveillement est le premier pas vers le respect.

Inscriptions début juillet sur le site : www.gse-oragnisation.org

4 courses :

– La ronde des chevriers – 12 km

– Le trailhounet – 18 km

– Las caladas – 25 km

– Gruissan poli trail – 50 km seul ou à 2. Marche nordique et randonnée

– Parcours enfant (pas de compétition) avec 2 circuits.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Gruissan 11430 Aude Occitanie



18th GRUISSAN POLI TRAIL

The Gruissan Poli Trail, a spicy cocktail for running enthusiasts. Running between the Clape and the Mediterranean is the motto. As you’ve guessed, there are several circuits to suit all levels of runner. These two days will require daring, discipline and willpower. For the less adventurous, the Gruissan Poli Trail offers a hike. Races start at the Gruissan Casino. Take a breath of fresh air in the surrounding countryside. Enjoy Gruissan’s most beautiful landscapes; wonder is the first step towards respect.

Registration early July at www.gse-oragnisation.org

4 races :

– La ronde des chevriers – 12 km

– Le trailhounet – 18 km

– Las caladas – 25 km

– Gruissan poli trail – 50 km single or 2-person. Nordic walking and hiking

– Children’s course (non-competitive) with 2 circuits

18º GRUISSAN POLI TRAIL

El Gruissan Poli Trail es un cóctel picante para los amantes del running. Correr entre el Clape y el Mediterráneo, ese es el lema. Como habrás adivinado, te esperan varios circuitos para todos los niveles. Estos dos días le exigirán audacia, rigor y determinación. Para los menos aventureros, el Gruissan Poli Trail ofrece una excursión. Las carreras empiezan en el Casino de Gruissan. Respire aire puro en la campiña de los alrededores. Disfrute de los paisajes más bellos de Gruissan; el asombro es el primer paso hacia el respeto.

Para inscribirse a principios de julio, visite www.gse-oragnisation.org

4 carreras :

– La ronde des chevriers – 12 km

– Le trailhounet – 18 km

– Las caladas – 25 km

– Gruissan poli trail – 50 km solo o en pareja. Marcha nórdica y senderismo

– Sendero de los niños (sin competición) con 2 circuitos

18. Ausgabe des GRUISSAN POLI TRAIL

Der Gruissan Poli Trail ist ein scharfer Cocktail für Laufbegeisterte. Laufen zwischen Clape und Mittelmeer ist das Motto. Sie haben es verstanden, es warten mehrere Strecken auf Sie, für jedes Niveau ist etwas dabei. Diese zwei Tage werden Ihnen Wagemut, Disziplin und Willensstärke abverlangen. Für die weniger Wagemutigen bietet der Gruissan Poli Trail eine Wanderung an. Die Läufe starten am Casino von Gruissan. Atmen Sie in der umliegenden Natur frische Luft ein. Genießen Sie die schönsten Landschaften von Gruissan; Staunen ist der erste Schritt zu Respekt.

Anmeldungen Anfang Juli auf der Website: www.gse-oragnisation.org

4 Rennen:

– La ronde des chevriers – 12 km

– Le trailhounet – 18 km

– Las caladas – 25 km

– Gruissan poli trail – 50 km allein oder zu zweit. Nordic Walking und Wandern

– Kinderparcours (kein Wettbewerb) mit 2 Rundwegen

Mise à jour le 2023-08-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan