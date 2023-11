LES 50 ANS DE LA STATION BALNÉAIRE Gruissan, 3 décembre 2023, Gruissan.

Il y a 50 ans, Gruissan émergeait du sable sur les directives de la Mission Racine, le plus grand projet urbanistique de France et d’Europe. Le Général de Gaulle voulait alors donner à la côte languedocienne l’attractivité touristique qui lui manquait. La pose de la première pierre du port de Gruissan a eu lieu en décembre 1973. En 1976, la station « ouvre », les touristes peuvent s’y détendre. Le label « Patrimoine du XXème siècle », crée en 1999 par le ministère de la Culture et attribué par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, vise à mettre en valeur les sites remarquables par leur architecture et leur urbanisme. Les immeubles du bassin d’honneur ainsi que la Capitainerie ont obtenu ce label en 2011 pour leur réalisation dans le cadre de la Mission Racine. Aujourd’hui, malgré nombreuses interrogations et critiques lors de sa naissance, le port de Gruissan est parfaitement intégré dans son environnement. Le village et le port ne sont plus opposés, chacun sur leur rive mais bel et bien en symbiose afin de proposer à la fois l’hébergement, les activités, mais aussi le patrimoine que recherche le touriste du 21ème siècle. Cette offre proposée par l’Office de Tourisme se dévoile au fil des 4 saisons. Ainsi, Gruissan, station aux multiples facettes, possède aujourd’hui les atouts pour séduire toute l’année. À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs animations seront mises en place en 2023 et 2024. Revivez les

transformations et les bouleversements qui ont fait de Gruissan une station balnéaire incontournable en Occitanie. 50 ans, cela vaut bien une grande fête !

Dimanche 3 décembre 2023

Diffusion du film « Gruissan l’authentique »

10h – 10h45 – 11h30 à la Maison de la Méditerranée

Exposition « Mission Port Gruissan » photos d’archives de Claude O’SUGHRUE et Claude FAGEDET

De 14h à 18h à la Maison de la Méditerranée (Exposition à retrouver du 4 au 15 décembre à l’Espace d’Art Contemporain Poulet de Gruissan)

Inauguration de la fresque murale réalisée par l’artiste « Sodade » sur la façade de la Maison de la Méditerranée et dégustation du gâteau des 50 ans

14h à la Maison de la Méditerranée

Projection du film : « Port Gruissan se raconte »

15h à la Maison de la Méditerranée

Dédicace de la BD des 50 ans du Port par Olivier CHANDRU

16h à la Maison de la Méditerranée.

50 years ago, Gruissan emerged from the sand on the instructions of the Mission Racine, the largest urban development project in France and Europe. At the time, General de Gaulle wanted to give the Languedoc coast the tourist appeal it lacked. The foundation stone for the port of Gruissan was laid in December 1973. In 1976, the resort « opened », allowing tourists to relax and unwind. The « Patrimoine du XXème siècle » label, created in 1999 by the French Ministry of Culture and awarded by the Direction Régionale des Affaires Culturelles, aims to highlight sites that are remarkable for their architecture and urban planning. The buildings on the Bassin d’Honneur and the Capitainerie were awarded this label in 2011 for their work as part of the Mission Racine project. Today, despite the many questions and criticisms raised at the time of its creation, the Port of Gruissan is perfectly integrated into its environment. The village and the port are no longer opposed to each other, each on its own shore, but are in symbiosis, offering the accommodation, activities and heritage that 21st century tourists are looking for. This offer from the Tourist Office is unveiled throughout the 4 seasons. Today, Gruissan, a multi-faceted resort, has what it takes to attract visitors all year round. To celebrate this anniversary, several events will be organized in 2023 and 2024. Relive the

the transformations and upheavals that have made Gruissan an essential seaside resort in Occitanie. 50 years is worth a big party!

Sunday, December 3, 2023

Showing of the film « Gruissan l?authentique

10h – 10h45 – 11h30 at the Maison de la Méditerranée

Mission Port Gruissan » exhibition of archive photos by Claude O?SUGHRUE and Claude FAGEDET

2 pm to 6 pm at Maison de la Méditerranée (Exhibition to be shown from December 4 to 15 at Espace d?Art Contemporain Poulet de Gruissan)

Inauguration of the mural created by artist « Sodade » on the façade of the Maison de la Méditerranée and tasting of the 50th anniversary cake

2pm at the Maison de la Méditerranée

Screening of the film » Port Gruissan se raconte » (Port Gruissan tells its story)

3pm at the Maison de la Méditerranée

Signing of the Port’s 50th anniversary comic book by Olivier CHANDRU

4pm at Maison de la Méditerranée

Hace 50 años, Gruissan emergió de la arena siguiendo las instrucciones de la Misión Racine, el mayor proyecto urbanístico de Francia y Europa. En aquella época, el General de Gaulle quería dar a la costa de Languedoc el atractivo turístico que le faltaba. La primera piedra del puerto de Gruissan se colocó en diciembre de 1973. En 1976, la estación « abrió sus puertas », permitiendo a los turistas relajarse. El sello « Patrimonio del siglo XX », creado en 1999 por el Ministerio de Cultura y concedido por la Dirección Regional de Asuntos Culturales, pretende destacar los lugares notables por su arquitectura y urbanismo. Los edificios de la Dársena de Honor y de la Capitanía del Puerto recibieron este sello en 2011 por su labor en el marco de la Misión Racine. Hoy en día, a pesar de los numerosos interrogantes y críticas que se le hicieron cuando se construyó, el puerto de Gruissan está perfectamente integrado en su entorno. El pueblo y el puerto ya no están en oposición, cada uno en su orilla, sino en simbiosis para ofrecer el alojamiento, las actividades y el patrimonio que buscan los turistas del siglo XXI. Esta oferta de servicios de la Oficina de Turismo se revela a lo largo de las 4 estaciones. Gruissan, estación polifacética, dispone ahora de todo lo necesario para atraer visitantes durante todo el año. Con motivo de este aniversario, se organizarán varios actos en 2023 y 2024. Reviva las

las transformaciones y los cambios que han hecho de Gruissan una estación balnearia imprescindible en Occitanie. ¡50 años merecen una gran fiesta!

Domingo 3 de diciembre de 2023

Proyección de la película « Gruissan l’authentique

10.00 h – 10.45 h – 11.30 h en la Maison de la Méditerranée

Exposición de fotos de archivo « Mission Port Gruissan » de Claude O’SUGHRUE y Claude FAGEDET

De 14:00 a 18:00 h en la Maison de la Méditerranée (Exposición del 4 al 15 de diciembre en el Espace d’Art Contemporain Poulet de Gruissan)

Inauguración del mural creado por el artista « Sodade » en la fachada de la Maison de la Méditerranée y degustación de la tarta del 50 aniversario

14.00 h en la Maison de la Méditerranée

Proyección de la película « Port Gruissan se raconte » (Port Gruissan cuenta su historia)

15:00 h en la Maison de la Méditerranée

Firma del cómic conmemorativo de los 50 años del Puerto por Olivier CHANDRU

16.00 h en la Maison de la Méditerranée

Vor 50 Jahren tauchte Gruissan unter den Richtlinien der Mission Racine, dem größten städtebaulichen Projekt Frankreichs und Europas, aus dem Sand auf. General de Gaulle wollte damals der Küste des Languedoc die fehlende Attraktivität für den Tourismus verleihen. Die Grundsteinlegung für den Hafen von Gruissan fand im Dezember 1973 statt. Im Jahr 1976 wurde der Ort « eröffnet » und Touristen konnten sich hier entspannen. Das 1999 vom Kulturministerium geschaffene und von der Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten verliehene Label « Patrimoine du XXème siècle » (Kulturerbe des 20. Jahrhunderts) soll Orte hervorheben, die durch ihre Architektur und ihren Städtebau bemerkenswert sind. Die Gebäude des Ehrenbeckens und die Hafenmeisterei erhielten dieses Label 2011 für ihre Realisierung im Rahmen der Mission Racine. Heute ist der Hafen von Gruissan trotz zahlreicher Fragen und Kritiken während seiner Entstehung perfekt in seine Umgebung integriert. Das Dorf und der Hafen stehen sich nicht mehr gegenüber, jeder an seinem eigenen Ufer, sondern bilden eine Symbiose, um gleichzeitig Unterkünfte, Aktivitäten und das Kulturerbe anzubieten, das der Tourist des 21. Das Angebot des Fremdenverkehrsamtes zeigt sich im Laufe der vier Jahreszeiten. Gruissan, ein Ort mit vielen Facetten, besitzt heute die Trümpfe, um das ganze Jahr über zu begeistern. Anlässlich dieses Jubiläums werden in den Jahren 2023 und 2024 mehrere Veranstaltungen stattfinden. Erleben Sie die

transformationen und Umwälzungen, die Gruissan zu einem unumgänglichen Badeort in Okzitanien gemacht haben. 50 Jahre, das ist eine große Feier wert!

Sonntag, 3. Dezember 2023

Ausstrahlung des Films « Gruissan l’authentique »

10:00 Uhr – 10:45 Uhr – 11:30 Uhr im Maison de la Méditerranée

Ausstellung « Mission Port Gruissan » Archivfotos von Claude O?SUGHRUE und Claude FAGEDET

Von 14 bis 18 Uhr im Maison de la Méditerranée (Die Ausstellung ist vom 4. bis 15. Dezember im Espace d’Art Contemporain Poulet de Gruissan zu sehen)

Einweihung des Wandgemäldes des Künstlers « Sodade » an der Fassade des Maison de la Méditerranée und Verkostung des Kuchens zum 50

14 Uhr in der Maison de la Méditerranée

Vorführung des Films: « Port Gruissan se raconte » (Port Gruissan erzählt)

15 Uhr im Maison de la Méditerranée

Signierstunde des Comics zum 50-jährigen Bestehen des Hafens von Olivier CHANDRU

16 Uhr im Maison de la Méditerranée

