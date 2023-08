FÊTE DES VENDANGES Gruissan, 22 octobre 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Les couleurs de l’été disparaissent petit à petit pour laisser place au camaïeu de rouge et d’orange qu’amène l’automne. Les vendanges approchent ! A Gruissan, on fête la fin de la récolte pour mettre à l’honneur la vigne gruissanaise et le dur labeur des viticulteurs. Ce moment de convivialité est accompagné d’un cortège et d’animations folkloriques qui permettent de réunir toutes les générations. Les Gruissanais font connaître cette tradition viticole aux plus jeunes afin qu’elle soit perpétuée. Venez savourer les crus gruissanais.

Programme à venir.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Gruissan 11430 Aude Occitanie



The colors of summer are gradually disappearing, to be replaced by the reds and oranges of autumn. The grape harvest is approaching! In Gruissan, we celebrate the end of the harvest to honor the Gruissan vines and the hard work of the winegrowers. This moment of conviviality is accompanied by a procession and folkloric entertainment that brings together all generations. The people of Gruissan help to ensure that this tradition is passed on to the younger generations. Come and taste the wines of Gruissan.

Program to come

Los colores del verano desaparecen poco a poco para ser sustituidos por los tonos rojos y anaranjados del otoño. Se acerca la vendimia En Gruissan, celebramos el final de la vendimia para honrar las viñas locales y el duro trabajo de los viticultores. Este momento de convivencia se acompaña de una procesión y de animaciones folclóricas que reúnen a todas las generaciones. Los habitantes de Gruissan se aseguran de que las generaciones más jóvenes conozcan esta tradición vitivinícola para que pueda continuar. Venga a degustar los vinos de Gruissan.

Próximo programa

Die Farben des Sommers verschwinden langsam und machen Platz für die roten und orangefarbenen Töne, die der Herbst mit sich bringt. Die Weinlese steht vor der Tür! In Gruissan wird das Ende der Ernte gefeiert, um die Weinreben von Gruissan und die harte Arbeit der Winzer zu würdigen. Dieser Moment der Geselligkeit wird von einem Umzug und folkloristischen Darbietungen begleitet, die es ermöglichen, alle Generationen zusammenzubringen. Die Einwohner von Gruissan machen die Jüngeren mit dieser Weinbautradition bekannt, damit sie weitergeführt wird. Kommen Sie und genießen Sie die Crus Gruissanais.

Programm in Kürze

Mise à jour le 2023-08-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan