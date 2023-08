JEP 2023 – GRUISSAN Gruissan, 17 septembre 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Journées Européennes du Patrimoine 2023

La Ville de Gruissan et ses partenaires, l’Office de Tourisme et les associations patrimoniales vous invitent à ce grand week-end consacré à la découverte du patrimoine au travers de visites, concerts, ateliers, expositions ainsi que de nombreuses animations gratuites dans les rues du village de Gruissan.

Réservations en ligne https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023-1

Dimanche 17 septembre

Stand infos et parvis de la mairie : expositions patrimoniales

(*Sur réservation sur le site de la ville de Gruissan)

VISITE DU SALIN DE GRUISSAN

9h30 > 10h45 – RDV : Salin de Gruissan

Sur réservation

VISITE DES PLAGES EN VÉLO ÉLECTRIQUE par l’Office du Tourisme

9h30 > 11h30 : RDV à la Capitainerie

Sur réservation

De la plage de la Vieille Nouvelle à la Plage des Chalets, remontons les traces de l’aménagement du littoral en croisant des paysages de dunes, de salins et d’étangs.

(Prêt de vélo électrique – taille adulte uniquement – et possibilité de venir avec son propre vélo électrique dans la limite des places disponibles).

VISITE DÉCOUVERTE DU MOULIN À HUILE DE GRUISSAN

10h > 12h / 15h > 18h40 (visites toutes les 20 mn) – RDV au Moulin à huile

Sans réservation

Découvrez l’élaboration de ses huiles, de la plantation de l’olivier jusqu’au produit fini.

Visite guidée par le propriétaire, Frédéric Granier.

VISITE DE LA GROTTE PRÉHISTORIQUE DE LA CROUZADE

par les archéologues du CERP de Tautavel

À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (Durée 1h) – RDV Grotte de la Crouzade – sous réserve d’ouverture

de la Clape.

Sur réservation

Un fléchage vous conduira à la grotte – compter 20mn à pied depuis le parking du Cros (Route ND des Auzils) pour arriver à l’heure devant la grotte pour votre visite – prévoir des chaussures de marche et de l’eau.

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE SAINT-MARTIN par le GRASG

10h30 > 12h // 14h > 15h30 / 15h30 > 17h – RDV sur le site (direction Les Salins). Chantier en cours de fouilles. Site non aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Sans réservation

VISITE GUIDÉE « LE QUARTIER DE LA VENDÉE » par Gruissan d’Autrefois

10h > 11h – RDV : Parvis de la Mairie

Sans réservation

VISITE GUIDÉE DE LA TOUR BARBEROUSSE par Gruissan d’Autrefois

14h30 > 15h30 – RDV : Parvis de la Mairie

Sans réservation.

European Heritage Days 2023

The Town of Gruissan and its partners, the Tourist Office and heritage associations, invite you to this great weekend dedicated to discovering our heritage through visits, concerts, workshops, exhibitions and many free events in the streets of the village of Gruissan.

Book online https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023-1

Sunday September 17th

Info booth and town hall forecourt: heritage exhibitions

(*On reservation on the Gruissan website)

VISIT TO THE GRUISSAN SALT WORKS

9:30 am > 10:45 am – RDV : Salin de Gruissan

On reservation

TOUR OF THE BEACHES BY ELECTRIC BIKE by the Tourist Office

9:30 am > 11:30 am : RDV at the Capitainerie

Reservation required

From the Plage de la Vieille Nouvelle to the Plage des Chalets, let?s follow the traces of coastal development, passing through landscapes of dunes, salt marshes and ponds.

(Loan of electric bike – adult size only – and possibility of bringing your own electric bike, subject to availability).

DISCOVERY TOUR OF THE GRUISSAN OIL MILL

10 a.m. > 12 p.m. / 3 p.m. > 6:40 p.m. (tours every 20 minutes) – RDV at the Oil Mill

No reservation required

Discover how our oils are made, from the planting of the olive tree to the finished product.

Guided tour by owner Frédéric Granier.

VISIT TO THE PREHISTORIC CAVE OF LA CROUZADE

by archaeologists from CERP Tautavel

10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m. and 4 p.m. (Duration 1 hour) – RDV Grotte de la Crouzade – subject to opening

of La Clape.

Reservations required

Signposts will lead you to the cave – allow 20 minutes on foot from the Cros parking lot (Route ND des Auzils) to arrive on time for your visit – bring walking shoes and water.

TOUR OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF SAINT-MARTIN ISLAND by GRASG

10:30am > 12pm // 2pm > 3:30pm / 3:30pm > 5pm – RDV on site (towards Les Salins). Excavations in progress. Site not accessible to people with reduced mobility.

No reservation required

GUIDED TOUR » LE QUARTIER DE LA VENDÉE » by Gruissan d?Autrefois

10h > 11h – RDV : Parvis de la Mairie

Without reservation

GUIDED TOUR OF BARBEROUSSE TOWER by Gruissan d?Autrefois

2:30 p.m. > 3:30 p.m. – RDV : Parvis de la Mairie

Without reservation

Jornadas Europeas del Patrimonio 2023

La ciudad de Gruissan y sus socios, la Oficina de Turismo y las asociaciones del patrimonio le invitan a este gran fin de semana dedicado a descubrir nuestro patrimonio a través de visitas, conciertos, talleres, exposiciones y numerosos actos gratuitos en las calles del pueblo de Gruissan.

Reservas en línea en https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023-1

Domingo 17 de septiembre

Stand de información y explanada del ayuntamiento: exposiciones sobre el patrimonio

(*Con reserva en el sitio web de la ciudad de Gruissan)

VISITA A LA SALINA DE GRUISSAN

9h30 > 10h45 – RDV : Salin de Gruissan

Sólo con reserva

VISITA DE LAS PLAYAS EN BICICLETA ELÉCTRICA por la Oficina de Turismo

9h30 > 11h30 : Punto de encuentro en la Capitanía del Puerto

Con reserva previa

Desde la playa de la Vieille Nouvelle hasta la playa des Chalets, siga las huellas del desarrollo costero atravesando paisajes de dunas, salinas y estanques.

(Préstamo de bicicletas eléctricas -sólo tamaño adulto- y posibilidad de traer su propia bicicleta eléctrica, según disponibilidad).

VISITA DESCUBRIMIENTO DE LA ALMAZARA DE GRUISSAN

10h > 12h / 15h > 18h40 (visitas cada 20 minutos) – RDV en la Almazara

Sin reserva previa

Descubra cómo se elabora el aceite, desde la plantación del olivo hasta el producto acabado.

Visita guiada por el propietario, Frédéric Granier.

VISITA A LA CUEVA PREHISTÓRICA DE LA CROUZADE

a cargo de arqueólogos del CERP Tautavel

A las 10h, 11h, 14h, 15h y 16h (Duración 1 hora) – RDV Grotte de la Crouzade – sujeto a horarios de apertura

de La Clape.

Sólo con reserva

Las señales le guiarán hasta la gruta – prevea 20 minutos a pie desde el aparcamiento de Cros (Route ND des Auzils) para llegar a tiempo a la gruta para su visita – lleve calzado para caminar y agua.

VISITA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE LA ISLA SAINT-MARTIN por GRASG

10.30 h > 12 h // 14 h > 15.30 h / 15.30 h > 17 h – Punto de encuentro en el yacimiento (dirección Les Salins). Excavaciones en curso. Yacimiento no habilitado para personas con movilidad reducida.

No es necesario reservar

VISITA GUIADA » LE QUARTIER DE LA VENDÉE » por Gruissan d’Autrefois

10h > 11h – RDV : Parvis de la Mairie

No es necesario reservar

VISITA GUIADA DE LA TORRE DE BARBEROUSSE por Gruissan d’Autrefois

14h30 > 15h30 – RDV : Parvis de la Mairie

Sin reserva

Europäische Tage des Kulturerbes 2023

Die Stadt Gruissan und ihre Partner, das Fremdenverkehrsamt und die Heimatvereine laden Sie zu diesem großen Wochenende ein, das der Entdeckung des Kulturerbes durch Besichtigungen, Konzerte, Workshops, Ausstellungen sowie zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen in den Straßen des Dorfes Gruissan gewidmet ist.

Online-Reservierungen https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2023-1

Sonntag, 17. September

Infostand und Vorplatz des Rathauses: Ausstellungen zum Kulturerbe

(*Auf Reservierung auf der Website der Stadt Gruissan)

BESUCH DER SALINE VON GRUISSAN

9:30 > 10:45 Uhr – RDV: Salin de Gruissan

Mit Reservierung

STRANDBESICHTIGUNG MIT ELEKTRISCHEM FAHRRAD durch das Fremdenverkehrsamt

9.30 > 11.30 Uhr: Treffpunkt: Capitainerie

Mit Reservierung

Vom Strand Vieille Nouvelle bis zum Strand Plage des Chalets folgen wir den Spuren der Küstengestaltung und passieren dabei Dünenlandschaften, Salinen und Teiche.

(Verleih von Elektrofahrrädern – nur in Erwachsenengröße – und die Möglichkeit, sein eigenes Elektrofahrrad mitzubringen, sofern Plätze frei sind).

ENTDECKUNGSREISE DURCH DIE ÖLMÜHLE VON GRUISSAN

10h > 12h / 15h > 18h40 (Führungen alle 20 min) – Treffpunkt: Ölmühle

Ohne Reservierung

Entdecken Sie die Herstellung seiner Öle, von der Anpflanzung des Olivenbaums bis zum Endprodukt.

Führung durch den Besitzer, Frédéric Granier.

BESICHTIGUNG DER PRÄHISTORISCHEN HÖHLE VON LA CROUZADE

von den Archäologen des CERP von Tautavel

Um 10 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr (Dauer 1 Stunde) – RDV Grotte de la Crouzade – unter Vorbehalt der Öffnung

von La Clape.

Auf Voranmeldung

Eine Beschilderung führt Sie zur Höhle – rechnen Sie mit einem 20-minütigen Fußweg vom Parkplatz Cros (Route ND des Auzils), um pünktlich vor der Höhle für Ihren Besuch zu sein ? nehmen Sie Wanderschuhe und Wasser mit.

Besichtigung der archäologischen Stätte auf der Insel SAINT-MARTIN durch die GRASG

10:30 > 12 Uhr // 14 Uhr > 15:30 Uhr / 15:30 > 17 Uhr – Treffpunkt auf dem Gelände (Richtung Les Salins). Baustelle während der Ausgrabungen. Nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet.

Ohne Reservierung

FÜHRUNG « LE QUARTIER DE LA VENDÉE » von Gruissan d?Autrefois

10:00 > 11:00 Uhr – Treffpunkt: Vorplatz des Rathauses

Ohne Reservierung

FÜHRUNG DER BARBEROUSSE-TURM von Gruissan d?

14:30 > 15:30 Uhr – Treffpunkt: Rathausvorplatz

Ohne Reservierung

