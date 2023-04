BALADE VIGNERONNE Boulevard du Pech Maynaud, 7 septembre 2023, Gruissan.

Au programme, une petite balade à travers les vignes de l’un des cinq domaines, un petit-déjeuner copieux avec des produits régionaux, et une rencontre avec le vigneron. Notre guide, Alban, répondra à toutes les questions que vous vous posez sur la vigne, et vous percerez les secrets qui permettent au raisin de devenir vin.

Le temps d’une matinée, découvrez ou redécouvrez Gruissan en pays vigneron, abreuvez votre soif de curiosité et arpentez les chemins du terroir en toute convivialité.

RDV à 9h devant l’OT (déplacement en voiture jusqu’aux vignes du domaine)

Durée : 3h30 environ

Domaine Saint Obre.

2023-09-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-07 12:30:00. EUR.

Boulevard du Pech Maynaud

Gruissan 11430 Aude Occitanie



The program includes a short walk through the vineyards of one of the five estates, a hearty breakfast with regional products, and a meeting with the winemaker. Our guide, Alban, will answer all the questions you may have about the vine, and you will discover the secrets that allow the grapes to become wine.

For one morning, discover or rediscover Gruissan in wine country, quench your thirst of curiosity and walk the paths of the land in a friendly atmosphere.

RDV at 9am in front of the OT (travel by car to the vineyards of the domain)

Duration : 3h30 approximately

Domaine Saint Obre

El programa incluye un breve paseo por los viñedos de una de las cinco fincas, un copioso desayuno con productos regionales y un encuentro con el enólogo. Nuestro guía, Alban, responderá a todas las preguntas que tenga sobre la vid, y descubrirá los secretos que permiten a la uva convertirse en vino.

Durante una mañana, descubra o redescubra Gruissan como viticultor, sacie su sed de curiosidad y pasee por los caminos de la tierra en un ambiente acogedor.

RDV a las 9h frente a la Oficina de Turismo (desplazamiento en coche hasta los viñedos de la finca)

Duración: unas 3h30

Domaine Saint Obre

Auf dem Programm stehen ein kleiner Spaziergang durch die Weinberge eines der fünf Weingüter, ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Produkten und ein Treffen mit dem Weinbauern. Unser Führer Alban beantwortet alle Fragen, die Sie sich über die Weinberge stellen, und Sie werden die Geheimnisse lüften, die aus den Trauben Wein machen.

Entdecken Sie einen Vormittag lang Gruissan als Winzerland, stillen Sie Ihren Durst nach Neugier und begeben Sie sich in geselliger Runde auf die Pfade des Terroirs.

Treffpunkt: 9 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt (Fahrt mit dem Auto bis zu den Weinbergen des Weinguts)

Dauer: ca. 3,5 Stunden

Domäne Saint Obre

Mise à jour le 2023-04-20 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan