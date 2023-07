FEU D’ARTIFICE ET BAL Gruissan, 14 juillet 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Feu d’artifice et bal

Le feu d’artifice est tiré depuis l’étang du village de Gruissan et la tour Barberousse, il est visible depuis tout le pourtour de l’étang, la pinède, etc.

Bal à 22h45 avec Miami : variétés / Rock

[INFO PRATIQUE !] Le feu d’artifice de Gruissan étant très fréquenté, il est recommandé de venir y assister à pied. La circulation et le stationnement sont interdits au bord de l’étang au village. Si vous venez en voiture, nous vous conseillons de vous stationner sur les parkings du port (Grazel, Boulevard de la Corderie, etc.).

Profitez-en ensuite pour assister au bal au village ou aller manger un glace sur le port avant de reprendre votre véhicule, vous éviterez ainsi les embouteillages !.

2023-07-14 22:30:00 fin : 2023-07-14 . .

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Fireworks and dance

The fireworks are fired from the Gruissan village pond and the Barberousse tower, and can be seen from all around the pond, the pine forest, etc.

Ball at 10:45pm with Miami: variety / Rock

[PRACTICAL INFO] As the Gruissan fireworks are very popular, we recommend that you come on foot. Traffic and parking are prohibited on the banks of the lake in the village. If you’re coming by car, we recommend parking in the port parking lots (Grazel, Boulevard de la Corderie, etc.).

Then take advantage of the opportunity to attend the ball in the village, or grab an ice-cream in the harbor before getting back in your car, to avoid traffic jams!

Fuegos artificiales y baile

Los fuegos artificiales se disparan desde el lago del pueblo de Gruissan y la torre de Barberousse, y pueden verse desde los alrededores del lago, el pinar, etc.

Baile a las 22:45 con Miami: variedad / Rock

[Los fuegos artificiales de Gruissan son muy populares, por lo que le recomendamos que venga a pie. La circulación y el estacionamiento están prohibidos en las orillas del lago, en el pueblo. Si viene en coche, le aconsejamos aparcar en los aparcamientos del puerto (Grazel, Boulevard de la Corderie, etc.).

Después, aproveche para asistir al baile del pueblo o tomar un helado en el puerto antes de volver al coche, ¡para evitar los atascos!

Feuerwerk und Tanz

Das Feuerwerk wird vom Teich des Dorfes Gruissan und dem Barbarossa-Turm aus abgefeuert und ist von der gesamten Umgebung des Teichs, dem Pinienwald usw. aus zu sehen.

Ball um 22.45 Uhr mit Miami: Varieté / Rock

[PRAKTISCHE INFORMATION!] Da das Feuerwerk in Gruissan sehr gut besucht ist, wird empfohlen, zu Fuß zu kommen, um es zu sehen. Am Ufer des Teichs im Dorf ist das Fahren und Parken verboten. Wenn Sie mit dem Auto kommen, empfehlen wir Ihnen, auf den Parkplätzen am Hafen (Grazel, Boulevard de la Corderie usw.) zu parken.

Nutzen Sie dann die Gelegenheit, den Ball im Dorf zu besuchen oder am Hafen ein Eis essen zu gehen, bevor Sie wieder in Ihr Auto steigen, so vermeiden Sie Staus!

Mise à jour le 2023-07-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Gruissan