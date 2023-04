FESTIVAL L’EFFET MER, 1 juillet 2023, Gruissan.

La convivialité, le sens de la fête : voilà des caractéristiques inscrites dans l’ADN de Gruissan. L’Effet Mer est l’événement qui marque le début de la saison estivale et qui transforme les quais du port en un océan de belles surprises. « Promis, juré », les enfants vont adorer les parcours gonflables sur l’eau et autres animations nautiques. Les plus petits navigueront dans le locovoilier ou sur un manège en bois. Le centre port sera animé par des groupes musicaux qui déambuleront pour vous faire danser. Si vous en avez encore sous le pied, c’est en soirée que vous pourrez vous déhancher devant un bon concert. Quant aux bars et restaurants, ils ont pour mission de vous faire saliver.

11h/18h : jeux, manège, animations aquatiques, musique de rue

21h45 : concert Celtic Social Club.

2023-07-01 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Conviviality and a sense of celebration: these are characteristics that are part of the DNA of Gruissan. L’Effet Mer is the event that marks the beginning of the summer season and that transforms the quays of the port into an ocean of beautiful surprises. « Children will love the inflatable courses on the water and other nautical animations. The little ones will sail in the locovoilier or on a wooden merry-go-round. The harbor center will be animated by musical groups that will make you dance. If you still have some energy left, you can dance to a good concert in the evening. The bars and restaurants are there to make your mouth water.

11:00 am – 6:00 pm: games, merry-go-round, water animations, street music

9:45 pm: Celtic Social Club concert

Convivialidad y sentido de la fiesta: son características que forman parte del ADN de Gruissan. L’Effet Mer es el acontecimiento que marca el inicio de la temporada estival y que transforma los muelles del puerto en un océano de bellas sorpresas. « A los niños les encantarán los recorridos acuáticos hinchables y otras actividades náuticas. Los más pequeños podrán navegar en el barco loco o en un tiovivo de madera. El centro portuario estará animado por grupos musicales que le harán bailar. Si aún le queda energía, podrá bailar al ritmo de un buen concierto por la noche. Los bares y restaurantes le harán la boca agua.

11.00 h – 18.00 h: juegos, tiovivo, actividades acuáticas, música callejera

21.45 h: concierto del Celtic Social Club

Geselligkeit und der Sinn für Feste: Diese Eigenschaften sind in der DNA von Gruissan verankert. L’Effet Mer ist das Ereignis, das den Beginn der Sommersaison markiert und die Kais des Hafens in einen Ozean voller Überraschungen verwandelt. « Kinder werden die Hüpfburgen auf dem Wasser und andere Wassersportaktivitäten lieben. Die Kleinsten werden im Lokovoil oder auf einem Holzkarussell fahren. Im Hafenzentrum werden Sie von Musikgruppen unterhalten, die durch die Straßen ziehen und Sie zum Tanzen animieren. Wenn Sie noch nicht genug haben, können Sie am Abend bei einem guten Konzert das Tanzbein schwingen. Die Bars und Restaurants sorgen dafür, dass Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft.

11.00/18.00 Uhr: Spiele, Karussell, Wasseranimation, Straßenmusik

21.45 Uhr: Konzert Celtic Social Club

Mise à jour le 2023-04-19 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan