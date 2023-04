ENS – TRÉSORS DE PLAGE, 17 juin 2023, Gruissan.

3 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking de Mateille

Le littoral est un territoire méconnu qui regorge pourtant de trésors et de secrets incroyables. Coquillages et autres trouvailles que nous ferons sur la plage n’auront plus de secrets pour vous.

Réservation obligatoire.

25 personnes max.

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

Gruissan 11430 Aude Occitanie



3 km / Easy / + 6 years

Meet at the Mateille parking lot

The coastline is a little-known territory that nevertheless abounds in treasures and incredible secrets. Shells and other finds that we will make on the beach will have no more secrets for you.

Reservation required.

25 people max

3 km / Fácil / + 6 años

Encuentro en el aparcamiento de Mateille

El litoral es un territorio poco conocido que, sin embargo, está lleno de tesoros y secretos increíbles. Las conchas y otros hallazgos que hagamos en la playa ya no tendrán secretos para ti.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo

3 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt am Parkplatz von Mateille

Die Küste ist ein unbekanntes Gebiet, das jedoch voller Schätze und unglaublicher Geheimnisse steckt. Muscheln und andere Funde, die wir am Strand machen, werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude